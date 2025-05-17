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Степанова/Букин записали обращение к ISU и президенту МОК из-за недопуска к ОИ-2026

Степанова/Букин записали обращение к ISU и президенту МОК из-за недопуска к ОИ-2026
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Четырёхкратные чемпионы России и призёры чемпионатов Европы танцоры Александра Степанова и Иван Букин записали обращение к Международному союзу конькобежцев (ISU) и президенту Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри в связи со своим недопуском к Олимпийским играм 2026 года в Милане.

«С огромной болью и разочарованием мы узнали о том, что на днях ISU принял решение не допускать нас до отбора для участия в Олимпийских играх. К сожалению, мы не получили официальных ответов, почему нас не допустили. Мы хотим понять, за что вы исключили нас из списка претендентов. Почему наша пара не получила даже права участвовать в Олимпиаде? По каким критериям осуществлялся отбор и был ли он прозрачен для всех спортсменов?

Для нас это уже не первый случай. В 2018 году мы были лишены права участвовать в Олимпийских играх без объяснения причин. Тогда мы не были ни в чём обвинены. История повторяется, и мы вновь остаёмся без ответов. Мы не политики. Мы спортсмены. Олимпийские ценности формировались честной конкуренцией и взаимным уважением. И где же эти ценности сегодня?

Госпожа Ковентри, вы гордость своей страны Зимбабве. Представьте, если по факту гражданства вас лишили права выступать на Олимпиаде. Без объяснения, суда и права на защиту. Сегодня именно так поступают с нами. Мы просим вернуть нам право на чистую борьбу. Мы верим, что спорт должен быть вне политики», — сказали спортсмены в видео.

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