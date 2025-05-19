Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Шаг отчаяния». Роднина — об обращении Степановой/Букина к президенту МОК

«Шаг отчаяния». Роднина — об обращении Степановой/Букина к президенту МОК
Комментарии

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об обращении российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

«Вряд ли обращение к президенту МОК способно помочь им с допуском. Это уже шаг отчаяния. Нужно пытаться использовать любые способы для допуска на олимпийский отбор. Степанова и Букин ничего не нарушали. Они абсолютно нормально выступали и готовились. Их уже второй раз лишают права выступать на Олимпийских играх, поэтому понятно их желание попробовать все варианты», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Видео
Степанова/Букин записали обращение к ISU и президенту МОК из-за недопуска к ОИ-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android