«Шаг отчаяния». Роднина — об обращении Степановой/Букина к президенту МОК

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об обращении российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

«Вряд ли обращение к президенту МОК способно помочь им с допуском. Это уже шаг отчаяния. Нужно пытаться использовать любые способы для допуска на олимпийский отбор. Степанова и Букин ничего не нарушали. Они абсолютно нормально выступали и готовились. Их уже второй раз лишают права выступать на Олимпийских играх, поэтому понятно их желание попробовать все варианты», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».