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Василиса Кагановская и Максим Некрасов перешли в сборную Санкт-Петербурга — источник

Василиса Кагановская и Максим Некрасов перешли в сборную Санкт-Петербурга — источник
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Победители финала Гран-при России – 2025 в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов сменили регион представительства, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, Кагановская и Некрасов вошли в сборную Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне Василиса представляла команду Москвы, а Максим – сборную Московской области.

Кагановская и Некрасов тренируются под руководством Алексея Горшкова и Анжелики Крыловой. В минувшем сезоне фигуристы, которые встали в пару осенью 2023 года, полноценно дебютировали на российских соревнованиях: стали четвёртыми на чемпионате России, дважды забрали серебро на этапах Гран-при России и выиграли финал серии (в отсутствие лидеров – Ивана Букина и Александры Степановой).

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