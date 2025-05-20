Тренер Хаврониной и Нарижного: сбор с Зуевой отменён по инициативе принимающей стороны

Двукратные бронзовые призёры чемпионата России в танцах на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный не смогут провести тренировочный сбор в США в группе известного тренера и хореографа Марины Зуевой.

«Мы долетели, но сбор с Зуевой отменён по инициативе принимающей стороны», — приводит слова тренера дуэта Дениса Самохина ТАСС.

Ранее Самохин отмечал, что сотрудничество с Зуевой позволит «довести» новые, поставленные в России программы Хаврониной и Нарижного на сезон-2025/2026 до высокого уровня.

Хавронина и Нарижный досрочно завершили прошлый сезон. Фигуристы не выступили на одном из главных российских стартов — финале Гран-при России. Причиной стала травма Дэвида, в январе ему сделали операцию на колене.