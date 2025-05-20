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Фигуристы Артемьева и Брюханов ещё не приняли решения, будут ли продолжать карьеру

Фигуристы Артемьева и Брюханов ещё не приняли решения, будут ли продолжать карьеру
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Бронзовые призёры прошлогоднего финала Гран-при России Юлия Артемьева и Алексей Брюханов заявили, что до сих пор размышляют, стоит ли им продолжать спортивную карьеру.

«Мы не переходили к Тамаре Николаевне, а катались там временно. На самом деле мы ещё даже не приняли решения, будем ли продолжать кататься, потому что пропустили целый сезон. Ещё есть время», — приводит слова Артемьевой «Матч ТВ».

Недавно дуэт ушёл из пермской группы, где их тренировали Павел Слюсаренко и Егор Закроев. Спортсмены тренировались в Санкт-Петербурге в команде заслуженного тренера России Тамары Москвиной, но оказалось, что это была лишь временная опция.

Прошедший сезон-2024/2025 фигуристы пропустили из-за недопуска по медицинским показаниям. Некоторые источники сообщали, что пара может сменить спортивное гражданство.

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