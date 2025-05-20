«Причину назвать не могу». Хавронина прокомментировала отмену сборов в США

Двукратный бронзовый призёр чемпионата России Ирина Хавронина, выступающая в танцах на льду с Дэвидом Нарижным, прокомментировал отмену тренировочного сбора в США в группе известного тренера и хореографа Марины Зуевой. Ранее сообщалось, что фигуристы прилетели в Америку, но сбор отменили по инициативе принимающей стороны.

«Действительно, наши сборы в США не состоятся. Причину назвать не могу. Время, которое у нас освободилось, мы проведём с пользой, Дэвид уделит время здоровью. У нас хороший настрой на новый сезон, готовимся», – приводит слова Хаврониной Sport24.

Ранее Самохин отмечал, что сотрудничество с Зуевой позволит довести новые, поставленные в России программы Хаврониной и Нарижного на сезон-2025/2026 до высокого уровня.

Хавронина и Нарижный досрочно завершили прошлый сезон. Фигуристы не выступили на одном из главных российских стартов — финале Гран-при России. Причиной стала травма Дэвида, в январе ему сделали операцию на колене.