Алина Горбачёва будет представлять на соревнованиях сборную Санкт-Петербурга — источник

Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 Алина Горбачёва сменила регион представительства, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, Горбачёва вошла в сборную Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне Алина представляла родной регион — Тверскую область.

Ранее спортивную прописку сменили победители финала Гран-при России – 2025 в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Они поменяли Москву (партнёрша) и Московскую область (партнёр) на Санкт-Петербург.

Отметим, что Горбачёва и Кагановская/Некрасов были запасными в списке Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для отправки на Олимпийские игры. Если кандидатуры Василисы и Максимы даже не рассматривали из-за отказа первым номерам, то Горбачёва получила нейтральный статус. Она сможет заменить первого номера Аделию Петросян в случае травмы.