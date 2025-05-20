«Сломали жизнь Букину». Художник по костюмам обвинила ISU в тоталитаризме

Художник по костюмам Наталия Большакова опубликовала в своих социальных сетях открытое письмо к президенту Международного союза конькобежцев (ISU) Киму Чжэ Ёлю. Она обвинила чиновника в приверженности тоталитаризму в связи с недопуском некоторых российских фигуристов к квалификационному турниру к ОИ-2026 без объяснения причины.

«Сегодня я наблюдаю зарождение тоталитаризма в уважаемой организации ISU. Я с болью в сердце и ужасом наблюдаю, как история повторяется при принятии решений о допуске спортсменов к участию в Олимпийских играх. Сегодня без суда и следствия за закрытыми дверями вершатся судьбы спортсменов такими же «расстрельными тройками». Без права на информацию, без права на защиту. Пока не поздно, эти ошибки надо исправить. Нельзя карать молодых людей за нечаянно оброненное слово, за сказанную глупость.

Я лично хорошо знаю Александру Степанову и Ивана Букина. Много лет знаю их тренера Александра Жулина. Хорошо знаю родителей Ивана – олимпийского чемпиона Андрея Букина и известную фигуристку Елену Васюкову. Я делала костюмы для дуэта Бестемьянова/Букин на их победной Олимпиаде 1988 года. Я знаю их как кристально честных и порядочных людей. Сегодня решением ISU не просто сломали спортивную жизнь их сыну. Сегодня своим решением вы, сами того не желая, разрушили веру в справедливость людей, преданных идеалам спорта, посвятивших свою жизнь фигурному катанию и внёсших огромный вклад в развитие любимого вида спорта», — написала Большакова на личной странице в социальных сетях.

Напомним, ранее ISU отказал в нейтральном статусе лидерам сборной — Мишиной/Галлямову, Степановой/Букину. Квалификационный турнир состоится в Пекине с 17 по 21 сентября. Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 22 февраля.