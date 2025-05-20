ISU добавил российских фигуристов, получивших нейтральный статус, в свои пулы тестирования

Международный союз конькобежцев (ISU) добавил российских фигуристов, которые недавно получили нейтральный статус, в свои пулы тестирования. Об этом сообщает «Голый Спорт».

В пул попали:

Алина Горбачёва , Владислав Дикиджи , Пётр Гуменник

, , Аделию Петросян перевели из расширенного пула, где она находилась ранее, в регистрируемый.

Отметим, что при нахождении в регистрируемом пуле нужно каждый день указывать часовой интервал, когда спортсмена гарантированно может найти допинг-офицер для сдачи пробы.

Ранее всем из вышеперечисленных фигуристов ISU одобрил заявку на участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм, который пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай). При этом ни одни из представителей парных видов — парники Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Степанова/Иван Букин — не получили нейтральный статус и не смогут участвовать в соревнованиях.