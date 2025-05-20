Аделия Петросян опубликовала яркие фотографии с отпуска на пляже

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян показала, как проводит отпуск. Фигуристка на личной странице в социальных сетях опубликовала яркие фотографии с пляжа.

«Наконец-то море», — подписала снимки Аделия.

Фото: Личный архив Петросян

Фото: Личный архив Петросян

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральный статус четырём российским фигуристам. Согласно опубликованном на сайте организации документу первыми номерами в женском и мужском одиночном катании заявлены Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Теперь Аделия может участвовать в квалификационном турнире к ОИ-2026, который состоится с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай). Если она попадёт в топ-5 в своём виде, то получит именную квоту для участия в Олимпийских играх в Милане.