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Загитова — о своей собаке Масару: шутим, что у неё разрез глаз немного поменялся. Обрусела

Загитова — о своей собаке Масару: шутим, что у неё разрез глаз немного поменялся. Обрусела
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала о своей собаке Масару.

«Я всегда любила собак. История появления Масару очень киношная. Когда я выиграла Олимпийские игры, интервьюер мне сказал: «Ты можешь сейчас просить всё, что ты хочешь». И я попросила собаку. У нас были предолимпийские сборы в Японии, я листала журнал и увидела эту потрясающую породу собаки – акита-ину, и решила, что мне очень она нужна.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что он может исполнить мою мечту. Приезжала целая делегация из Японии, вручала мне официально Масару. Её имя в переводе с японского – победа. Это королевская порода собаки. Вообще, такой породы собаки ходили в Японии на охоту. Но она живёт в России. Мы шутим, что у неё немного разрез глаз поменялся. Обрусела она? Да», – сказала Загитова в шоу «Дай лапу».

22-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мире фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Алина не выступает на соревнованиях с 2019 года, однако активно катается в шоу и принимает участие в различных медийных проектах.

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