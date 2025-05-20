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«Спасибо за поздравления». Загитова показала, какие подарки получила на день рождения

«Спасибо за поздравления». Загитова показала, какие подарки получила на день рождения
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях снимок с подарками, которые получила по случаю своего дня рождения. 18 мая Загитовой исполнилось 23 года.

«Спасибо за поздравления», — подписала пост Загитова.

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

В 2024 году Загитова презентовала публике своё дебютное ледовое шоу, которое назвала «Хранители времени». Оно собрало неоднозначные отзывы, к примеру, продюсер Яна Рудковская обвинила фигуристку в плагиате. Параллельно с этим крупным проектом Загитова активно работала на Первом канале в качестве корреспондента на внутренних стартах.

В 2025 году Загитова представит новое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль», премьера которого пройдёт в Санкт-Петербурге в июне.

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