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Елена Чайковская награждена дипломом Международного комитета фэйр-плей

Елена Чайковская награждена дипломом Международного комитета фэйр-плей
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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская награждена дипломом Международного комитета фэйр-плей в номинации «Спортивная карьера и жизнь в духе фэйр-плей».

«Елена Анатольевна Чайковская вне всяких сомнений достойна высокой награды. На протяжении своей выдающейся карьеры в фигурном катании она неизменно демонстрировала приверженность идеалам олимпийского движения и честной игры. Поздравляем Елену Анатольевну с заслуженной наградой, желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов на профессиональном поприще!» — говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

Торжественное вручение наград состоялось на гала‑вечере в Будапеште (Венгрия). На мероприятии присутствовал министр спорта и президент ОКР Михаил Дегтярёв.

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