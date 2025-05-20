Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская награждена дипломом Международного комитета фэйр-плей в номинации «Спортивная карьера и жизнь в духе фэйр-плей».

«Елена Анатольевна Чайковская вне всяких сомнений достойна высокой награды. На протяжении своей выдающейся карьеры в фигурном катании она неизменно демонстрировала приверженность идеалам олимпийского движения и честной игры. Поздравляем Елену Анатольевну с заслуженной наградой, желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов на профессиональном поприще!» — говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

Торжественное вручение наград состоялось на гала‑вечере в Будапеште (Венгрия). На мероприятии присутствовал министр спорта и президент ОКР Михаил Дегтярёв.