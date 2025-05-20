Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Таганский суд взыскал более 1,3 млн рублей в пользу Тутберидзе из‑за залитого жилья

Таганский районный суд города Москвы частично удовлетворил иск заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе к государственному бюджетному учреждению города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов. Тутберидзе требовала возмещения имущественного ущерба от залива жилья на сумму 1 247 929,16 рублей.

«Иск – удовлетворить частично.

Взыскать с ГБУ г.Москвы «ЭВАЖД» в пользу Тутберидзе Этри Гигоевны сумму ущерба – 1 247 929,16 руб., компенсацию морального вреда – 20 000 руб., расходы на оценку ущерба и на оплату юридических услуг в сумме 46 450,38 руб., по уплате государственной пошлины – 2 993 руб.

В удовлетворении остальной части требований — отказать.

Взыскать с ГБУ г.Москвы «ЭВАЖД» в доход бюджета г.Москвы государственную пошлину – 11 746,65 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Таганский районный суд города Москвы в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме», — говорится в решении суда.

22 апреля дело было рассмотрено в первой инстанции. Заседание прошло сегодня, 20 мая.