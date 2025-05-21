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«Очень интересная коллаборация». Елена Соколова — о возвращении Гийома Сизерона

«Очень интересная коллаборация». Елена Соколова — о возвращении Гийома Сизерона
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Российский тренер по фигурному катанию Елена Соколова высказалась о прошедшем сезоне в мировых танцах на льду.

«За международным сезоном пристально наблюдаем! Смотрели все старты, в том числе юниорские, хочется отметить прогресс юниорской пары из Италии Ноэми Мария Тали/Ноа Лафорнара. Из взрослых спортсменов – не буду оригинальна, понравились Оливия Смарт/Тим Дик, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье. Причём последние – всегда мой номер один, а в этом сезоне у них вышло ещё и 100-процентное попадание и в ритм-танце, и в произвольном.

Ещё хочется выделить ритм-танец чешской пары Мразкова/Мразек – очень сильно и интересно. Очень рада за пару из Германии Дженнифер ван Ренсбург/Бенжамин Стеффан. Мы были с ними вместе на сборе в Америке, видели, как упорно они тренировались и мечтали отобраться на Олимпиаду.

Отмечу ещё пару из сборной США Кэролайн Грин/Майкл Парсонс – ребята целенаправленно развивают себя и свои умения, и вторую пару сборной Финляндии Юка Орихара/Юхо Пиринен: нестандартный подход к программам дал им хороший шанс показать себя и влюбить в себя зрителей. Из монреальской команды очень жду выхода Гийома Сизерона и Лоранс Фурнье Бодри, 100% нас ожидает очень интересная коллаборация», — сказала Соколова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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