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Фигурист Устенко: в этом сезоне мы выросли во второй оценке, это безумно радует

Фигурист Устенко: в этом сезоне мы выросли во второй оценке, это безумно радует
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Российские фигуристы Евгений Устенко и Екатерина Миронова подвели итоги минувшего сезона. Спортсмены отметили, в каких аспектах у них случился прогресс.

– В чём получилось продвинуться и улучшиться за прошедший сезон?

Евгений: В этом сезоне мы выросли во второй оценке. Это безумно радует и показывает, что мы не зря сделали свою работу.

Екатерина: За прошедший сезон я стала более уверенной, что сказывается на всех аспектах катания, и я ценю этот опыт, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Танцевальный дуэт Устенко и Мироновой в сезоне-2024/2025 Гран-при России занял третье место.

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