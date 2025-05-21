Тренер Елена Соколова назвала прокат Мироновой и Устенко с падением лучшим в сезоне

Российский тренер Елена Соколова высказалась по поводу проката танцевального дуэта Екатерины Мироновой и Евгения Устенко в финале Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. Тогда спортсмены упали и заняли четвёртое место.

– Каким, по вашему мнению, был лучший прокат и где он состоялся?

– Как бы удивительно ни звучало – лучший прокат был на финале в Красноярске, даже несмотря на ошибку. Это был полноценный технический и эмоциональный старт, который дал нам много необходимых моментов и ценный опыт, — сказала Соколова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Танцевальный дуэт Устенко и Мироновой по итогам сезона-2024/2025 Гран-при России занял третье место.