Фигуристка Миронова: рассматриваю сезон как один большой шаг вперёд во всех отношениях

Российский танцевальный дуэт Екатерины Мироновой и Евгения Устенко поделился наиболее яркими моментами соревновательного сезона-2024/2025.

Екатерина: Выделять определённые моменты я не могу, так как рассматриваю прошедший сезон как один большой шаг вперёд во всех отношениях. Безусловно, было приятно сблизиться со всеми спортсменами страны благодаря проектам федерации.

Евгений: Сезон запомнился прокатами и этапом в родном Петербурге и, естественно, чемпионатом России. Шикарный зал, добрая атмосфера и тепло публики, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.