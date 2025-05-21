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Фигуристка Миронова: рассматриваю сезон как один большой шаг вперёд во всех отношениях

Фигуристка Миронова: рассматриваю сезон как один большой шаг вперёд во всех отношениях
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Российский танцевальный дуэт Екатерины Мироновой и Евгения Устенко поделился наиболее яркими моментами соревновательного сезона-2024/2025.

Екатерина: Выделять определённые моменты я не могу, так как рассматриваю прошедший сезон как один большой шаг вперёд во всех отношениях. Безусловно, было приятно сблизиться со всеми спортсменами страны благодаря проектам федерации.

Евгений: Сезон запомнился прокатами и этапом в родном Петербурге и, естественно, чемпионатом России. Шикарный зал, добрая атмосфера и тепло публики, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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