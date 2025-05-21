«Идти только вперёд». Фигуристы Миронова и Устенко — о целях на олимпийский сезон

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко поделились целями на олимпийский сезон-2025/2026.

– Какие цели ставите перед собой на сезон грядущий?

Евгений: Самосовершенствоваться, готовиться к каждому турниру ещё усерднее и ещё больше вдохновлять зрителей своим катанием и работой на льду.

Екатерина: Цели на будущее – кататься с удовольствием и идти только вперёд (улыбается), — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Танцевальный дуэт Евгения Устенко и Екатерины Мироновой в сезоне-2024/2025 Гран-при России занял третье место, набрав 40 очков в личном зачёте.