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ISU отказал Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана — источник

ISU отказал Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана — источник
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Международный союз конькобежцев (ISU) отказался утвердить смену спортивного гражданства 17-летней российской фигуристке Веронике Жилиной, которая запросила переход в сборную Азербайджана. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на источник.

Сообщается, что ISU потребовал официальное открепительное письмо от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Ранее федерация отказалась одобрить переход спортсменки, получившей азербайджанский паспорт, о чём она сообщила в соцсетях.

Президент ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что Жилина является членом сборной России и не может перейти в другую национальную команду. Он подчеркнул, что в федерации не понимают, почему Жилина не выступает.

Окончательное решение по вопросу может быть принято в ходе переговоров на юниорском Гран-при в Баку, который пройдёт с 24 по 27 сентября. На мероприятие приглашено руководство ISU.

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