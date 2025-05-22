Вероника Жилина выплатила ФФККР около 1 млн рублей — источник

Победительница Финала Гран-при России — 2022/2023 среди юниоров Вероника Жилина выплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) около 1 млн рублей в качестве компенсации за подготовку. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, 17-летняя фигуристка компенсировала средства за сезоны-2023/2024 и 2024/2025 и три календарных года. В этот период она получала финансирование как кандидат в сборную России. Также спортсменка выплатила деньги за пошив соревновательных платьев. Общий объём возвращённых средств составил порядка 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) отказался утвердить смену спортивного гражданства Вероники Жилиной, запросившей переход в сборную Азербайджана.