Появились фотографии, как будет выглядеть школа Загитовой в Казани

Появились фотографии фасада и интерьера будущей школы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой, которую всё же планируют построить в Казани на улице Портовой на месте стадиона «Водник».

Фото: Центр фигурного катания Алины Загитовой

Фото: Центр фигурного катания Алины Загитовой

Ранее сообщалось, что проект могут отменить из-за дороговизны. Сейчас же, по сообщению «Бизнес Online», стоимость проекта хотят снизить и открыть дворец.

«В республике старались «ужать» его так, чтобы центр не потерял своего функционала и отвечал желаниям самой Загитовой», — говорится в материале.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).