Стоимость школы Загитовой превысит 1,2 млрд рублей. Там будут трибуны для 250 человек

Появились новые подробности о школе олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой, которую планируют открыть в Казани. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Стало известно, что объект займёт площадь в 6 тыс. кв.м. Там будет две зоны: в первой разместится ледовая площадка, во второй будет восемь раздевалок, тренерские комнаты, буфет, залы для хореографии, кардио и силовых тренировок. Стоимость центра составит 1–1,2 млрд рублей.

На ледовой площадке появятся трибуны на 250 зрителей. Уточняется, что это исключает возможность проводить в центре большие турниры, то есть объект будет полностью предназначен для тренировок юных фигуристов.

Ранее сообщалось, что проект могут отменить из-за дороговизны. Сейчас же стоимость проекта хотят снизить и всё же открыть дворец.