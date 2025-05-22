Загитова и Медведева сняли совместный тренд, повторив позы из своих олимпийских программ

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сняли новый совместный музыкальный тренд. Соответствующее видео спортсменки выложили на личных страницах в социальных сетях. В видео они повторили позы из своих легендарных произвольных олимпийских программ. Напомним, Загитова каталась под «Дон Кихот», а Медведева — под «Анну Каренину».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила карьеру в 2019 году. Сейчас фигуристка делает собственные ледовые шоу и параллельно с этим активно работает на Первом канале в качестве корреспондента на внутренних стартах.

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. Сейчас Евгения активна в медиапространстве — она ведёт личный YouTube-канал, где берёт интервью у звёздных гостей.