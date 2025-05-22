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Евгения Медведева стала участницей ледового шоу Загитовой «Ассоль»

Евгения Медведева стала участницей ледового шоу Загитовой «Ассоль»
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала участницей ледового рок-мюзикла олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль», который состоится в июне этого года в Санкт-Петербурге. Фотографию с Медведевой в костюме из шоу Загитова опубликовала на личной странице в социальных сетях.

«Для меня, как для продюсера, очень круто иметь в команде такого человека, как Женя. Тем более, что персонажи Ассоль и Хины схожи. На пути к своей мечте обе героини проходят трансформацию — все как со мной и Женей в реальной жизни», — приводит слова Загитовой официальный сайт «Ассоль».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила карьеру в 2019 году.

Напомним, Загитова и Медведева были главными конкурентками во время спортивной карьеры. Ранее Алина сообщала, что Евгения с ней не здоровается.

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