Евгения Медведева прокомментировала своё участие в шоу Загитовой «Ассоль»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала своё участие в ледовом рок-мюзикле олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль», который состоится в июне этого года в Санкт-Петербурге.

«Было очень неожиданно получить приглашение участвовать в шоу Алины. Моя героиня Хина будет стоять перед выбором на пути к своей мечте и поможет Ассоль в ее исполнении. Хина обязательно удивит вас, зрители», — приводит слова Медведевой официальный сайт «Ассоль».

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры.

Напомним, Загитова и Медведева были главными конкурентками во время спортивной карьеры. Ранее Алина сообщала, что Евгения с ней не здоровается.