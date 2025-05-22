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Алина Загитова примет участие в шоу Медведевой, посвящённом дискотеке 00-х

Алина Загитова примет участие в шоу Медведевой, посвящённом дискотеке 00-х
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала участницей ледового шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой о дискотеке 00-х «Евгения Медведева и друзья», которое состоится 13 сентября в Москве. Отмечается, что у девушек будет совместный номер.

Фото: Личный архив Медведевой

Ранее стало известно, что Медведева примет участие в рок-мюзикле Загитовой «Ассоль», который пройдёт в июне этого года в Санкт-Петербурге.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила карьеру в 2019 году.

Напомним, Загитова и Медведева были главными конкурентками во время спортивной карьеры. Ранее Алина сообщала, что Евгения с ней не здоровается.

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