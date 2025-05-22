Тарасова отреагировала на воссоединение Загитовой и Медведевой в шоу «Ассоль»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на воссоединение олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в рок-мюзикле «Ассоль», который состоится в июне этого года в Санкт-Петербурге.

«Наконец-то Алина Загитова и Евгения Медведева воссоединились. Это прекрасно!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила карьеру в 2019 году.

Напомним, Загитова и Медведева были главными конкурентками во время спортивной карьеры. Ранее Алина сообщала, что Евгения с ней не здоровается.