Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова отреагировала на воссоединение Загитовой и Медведевой в шоу «Ассоль»

Тарасова отреагировала на воссоединение Загитовой и Медведевой в шоу «Ассоль»
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на воссоединение олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в рок-мюзикле «Ассоль», который состоится в июне этого года в Санкт-Петербурге.

«Наконец-то Алина Загитова и Евгения Медведева воссоединились. Это прекрасно!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила карьеру в 2019 году.

Напомним, Загитова и Медведева были главными конкурентками во время спортивной карьеры. Ранее Алина сообщала, что Евгения с ней не здоровается.

Материалы по теме
Евгения Медведева стала участницей ледового шоу Загитовой «Ассоль»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android