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Энберт: очень рад коллаборации Алины Загитовой и Евгении Медведевой

Энберт: очень рад коллаборации Алины Загитовой и Евгении Медведевой
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Серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях Александр Энберт отреагировал на воссоединение олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в рок-мюзикле «Ассоль», который состоится в июне этого года в Санкт-Петербурге.

«Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. Это отличная идея. Две наши прекрасные спортсменки, между которыми существовало очень яркое противостояние. На них всегда было интересно смотреть. Когда они будут вместе на льду ледового спектакля, получится не менее интересно. Я видел, что Алина придёт в гости в шоу Жени. Я очень рад такой коллаборации», — сказал Энберт в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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