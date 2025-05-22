Загитова: говорят, что я быстро похудела. Но я целых два года шла к такой фигуре

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала тот факт, что за последние годы она очень изменилась. В частности, спортсменка сильно похудела.

«Говорят, что я слишком быстро похудела, но я целых два года шла к тому, что у меня такая фигура. Есть люди, которым нравится, есть те, которым не нравится. Это абсолютная вкусовщина. У каждого человека есть своя идеальная фигура. Кому-то нравится попышнее, чтобы было за что взяться, грубо говоря, а кому-то нравятся вообще тоненькие.

Ну и второй момент. Я спортсмен, я фигурист. И эстетически, да, это смотрится красиво. На льду все мне говорят, что у меня потрясающая лёгкость. И что самое важное – мне легче с таким весом.

Мы много говорим сегодня про хейт, но также есть куча положительных комментариев, которые говорят, какая ты красотка, у тебя всё идеально. И хочется немного сказать огромное спасибо людям, которые поддерживают», – сказала Загитова в шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев».

В 2025 году Загитова представит новое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль», премьера которого пройдёт в Санкт-Петербурге в июне.