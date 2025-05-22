Наталья Бестемьянова: рада за Загитову и Медведеву — им больше нечего делить

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова высказалась о том, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступят друг у друга на шоу.

«Алина Загитова и Евгения Медведева молодцы. Конечно, я рада за них — им больше нечего делить. Я не уверена, что у них были какие-то ссоры. Они просто соревновались между собой», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Шоу о дискотеке нулевых «Евгения Медведева и друзья» состоится 13 сентября в Москве. Отмечается, что у девушек будет совместный номер. Ранее стало известно, что Медведева примет участие в рок-мюзикле Загитовой «Ассоль», который пройдёт в июне этого года в Санкт-Петербурге.

Напомним, Загитова и Медведева были главными конкурентками во время спортивной карьеры. Ранее Алина сообщала, что Евгения с ней не здоровается.