Загитова — об обвинениях в пошлом стиле: что для людей сексуальная одежда? Руки открытые?

Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о своём стиле. Девушка сейчас предпочитает носить яркие луки, которые некоторым могут показаться пошлыми.

«Что для людей сексуальная одежда? Руки открытые? Давайте сразу объясним людям, что каждый мой образ в цензуре, и там нет никакой пошлости и какой-то слишком сильной откровенности. Я за этим очень тщательно слежу.

На определённом этапе жизни человеку, чтобы понять, что ему комфортнее, что ему лучше, что ему надо попробовать. Если ты не будешь пробовать, ты не поймёшь.

Я не считаю, что надо быть заложником одного образа. Сейчас период ро́ковой Алины. Поэтому где-то я могу и волосы покрасить, где-то и клипсы надеть, хочешь не хочешь, на нос или на губу. Всегда надо быть разной», — сказала Загитова в шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев».

В 2025 году Загитова представит новое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль», премьера которого пройдёт в Санкт-Петербурге в июне.