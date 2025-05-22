Загитова — о постоянных оговорках: думала над тем, чтобы сделать свой разговорник

Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о том, что часто допускает ошибки в разговоре или в написании слов. Недавно она опубликовала видео в социальных сетях, на котором показала, как кошка помогает ей готовиться к своему ледовому выступлению, и подписала его словом «помошница». Самая известная оговорка Загитовой была связана со словом «безызбежно».

«Да, я монетизировала это всё. Моя личная [идея]. Я решила просто посмеяться над собой, потому что самоирония – это очень важно в жизни каждого человека. Я думала над тем, чтобы сделать свой разговорник на самом деле, но пока у меня мало материала. Поэтому мы работаем над этим», — сказала Загитова в шоу «БеС комментариев».