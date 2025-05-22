Загитова — о будущем парне: чтобы понять, кто мне нужен, у меня должен быть какой-то опыт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова раскрыла подробности своей личной жизни. Спортсменка описала, каким должен быть её будущий избранник.

«Многие люди интересуются этой темой. Наверное, потому что я её как бы не афиширую. Но для того, чтобы понять, кто мне нужен, у меня должен какой-то, наверное, опыт быть в этом. Поэтому на данный момент я полностью занимаюсь своей карьерой, реализацией в разных абсолютно сферах. Тем не менее мне кажется, что меня мужчины боятся, знаешь.

Скажу банально: он должен походить на моего папу. Доброта, искренность. Работоспособность – потому что у меня папа просто машина. Мне кажется, что от него часть вот этой работоспособности перешла ко мне. Ну, там много на самом деле черт [характера], но вот эти вот – основные», — сказала Загитова в шоу «БеС комментариев».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).