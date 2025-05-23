Ирина Роднина: сильно сомневаюсь, что Загитова будет вкладывать в академию что-то своё

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о строительстве школы Алины Загитовой.

«На мой взгляд, единственный, кто реально открыл свою школу, и то где-то с помощью государства, — Плющенко. Построил свой каток, содержит тренерский штаб, вкладывает средства в развитие фигурного катания и других видов. Что касается Загитовой, сильно сомневаюсь, что она будет вкладывать в академию что-то своё. Вряд ли она переедет из Москвы в Татарстан. У нас по Московской области Ирина Слуцкая столько школ открыла, а в них надо хотя бы раз в неделю появляться. Инициатива хорошая, но она подразумевает реальное участие. А если же это просто использование имени, совсем другая история. В то же время в Татарстане мощное влияние на спорт, есть свои кадры, возможности. Может, одного имени и будет достаточно», — приводит слова Родниной ВсеПроСпорт.ру.