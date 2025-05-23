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Радионова: классно, что Загитова и Медведева помирились и будут работать вместе

Радионова: классно, что Загитова и Медведева помирились и будут работать вместе
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Бывшая российская фигуристка вице-чемпионка мира Елена Радионова высказалась о том, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступят друг у друга на шоу.

«Классно, что Загитова и Медведева помирились. Думаю, рано или поздно это воссоединение должно было произойти, потому что у каждой своя жизнь и свои интересы — им нечего делить. Естественно, такие коллаборации только добавят популярности их шоу — у обеих большая фан-база. Я только позитивно на это смотрю. Хорошо, что девчонки опустили свои обиды и будут работать вместе. Это пойдёт им только на пользу. А ещё это показывает, что каждая — самостоятельная единица и все повзрослели», — сказала Радионова в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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