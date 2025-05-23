«Лучшие места для вас организуем». Загитова позвала Рудковскую на своё шоу «Ассоль»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова пригласила Яну Рудковскую на своё ледовое шоу «Ассоль». Ранее Рудковская сообщила, что собирается приобрести билеты на это шоу.

«Яна Александровна не могла пройти мимо новости о том, что вы хотите купить билеты на моё шоу «Ассоль», которое пройдёт в Санкт-Петербурге. Мне было очень приятно почитать, скажу честно. Поэтому лучшие билеты, лучшие места мы для вас организуем. Ждём вас и вашу семью на нашем шоу в любые даты. До встречи!» — сказала Загитова в социальных сетях.

22-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мире фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Алина не выступает на соревнованиях с 2019 года, однако активно катается в шоу и принимает участие в различных медийных проектах.