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«Не могу упустить возможность». Рудковская приняла приглашение Загитовой на шоу «Ассоль»

«Не могу упустить возможность». Рудковская приняла приглашение Загитовой на шоу «Ассоль»
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Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, приняла приглашение олимпийской чемпионки Алины Загитовой на ледовое шоу «Ассоль».

«Я не могу не принять твоё предложение, приехать на твоё представление, где ты являешься и продюсером, и исполнителем главной роли. Безусловно, мы принимаем твоё предложение и обязательно вместе с Евгением и всей семьёй посетим не только «Алые паруса», но будет повод приехать в Санкт-Петербург на твоё шоу. Не скрою, твой продюсерский ход вместе с Евгенией Медведевой произвёл на меня впечатление. Я считаю, что ты большая молодец, Женечка большая молодец. Мне очень хочется посмотреть ваш дуэт в деле. Не могу упустить такую возможность. В одном из самых любимых дворцов – «Ледовом», где мы с Евгением постоянно проводим свои шоу», — сказала Рудковская в социальных сетях.

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