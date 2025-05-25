ISU: нет никаких шансов, что российские пары и танцевальные дуэты выступят на ОИ-2026

В Международном союзе конькобежцев (ISU) оценили шансы российских спортивных пар и танцевальных дуэтов выступить на Олимпийских играх — 2026 в Милане, несмотря на неодобрение нейтрального статуса.

«Нет никаких шансов, что российские пары и танцевальные дуэты примут участие в предстоящей зимней Олимпиаде в Милане. Решение ISU является финальным и не предусматривает пересмотров и апелляций при абсолютно любых раскладах», — приводит слова источника в ISU «ВсеПроСпорт».

Напомним, ISU не одобрил нейтральный статус ни одному из российских фигуристов, выступающих в спортивных парах и танцах на льду. Согласно нескольким источникам, первыми были заявлены в парах Анастасия Мишина/Александр Галлямов и в танцах — Александра Степанова/Иван Букин. Если первые номера были отклонены, то вторые — Бойкова/Козловский и Кагановская/Некрасов — даже не рассматривались.