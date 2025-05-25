Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ISU: нет никаких шансов, что российские пары и танцевальные дуэты выступят на ОИ-2026

ISU: нет никаких шансов, что российские пары и танцевальные дуэты выступят на ОИ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

В Международном союзе конькобежцев (ISU) оценили шансы российских спортивных пар и танцевальных дуэтов выступить на Олимпийских играх — 2026 в Милане, несмотря на неодобрение нейтрального статуса.

«Нет никаких шансов, что российские пары и танцевальные дуэты примут участие в предстоящей зимней Олимпиаде в Милане. Решение ISU является финальным и не предусматривает пересмотров и апелляций при абсолютно любых раскладах», — приводит слова источника в ISU «ВсеПроСпорт».

Напомним, ISU не одобрил нейтральный статус ни одному из российских фигуристов, выступающих в спортивных парах и танцах на льду. Согласно нескольким источникам, первыми были заявлены в парах Анастасия Мишина/Александр Галлямов и в танцах — Александра Степанова/Иван Букин. Если первые номера были отклонены, то вторые — Бойкова/Козловский и Кагановская/Некрасов — даже не рассматривались.

Материалы по теме
ISU «задушил» Россию из страха. Лишить пары и танцоров Олимпиады — полный беспредел!
ISU «задушил» Россию из страха. Лишить пары и танцоров Олимпиады — полный беспредел!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android