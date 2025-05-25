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Евгений Семененко отдыхает на Кубе вместе с Леонтьевой/Горелкиным

Евгений Семененко отдыхает на Кубе вместе с Леонтьевой/Горелкиным
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Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко проводит свой отпуск на Кубе. Соответствующие фотографии с океаном спортсмен выложил на личной странице в социальных сетях.

Отметим, что Евгений выложил фотографии с той же локации, где отдыхают призёры этапов Гран-при России Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду. Фигуристы дружат и, видимо, решили провести отпуск вместе.

Фото: Личный архив Леонтьевой

Фото: Личный архив Горелкиной

Напомним, в нынешнем сезоне Семененко выиграл золото на этапе Гран-при России в Москве и бронзу на этапе в Магнитогорске. Кроме того, он занял третье место на главных стартах года — чемпионате России – 2025 и финале Гран-при России. При этом Семененко не попал в список фигуристов, поданных Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) для участия в будущих Олимпийских играх.

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