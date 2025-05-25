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Роднина: самая запоминающаяся фигуристка за 10 лет — Медведева. Нравилась умными глазами

Роднина: самая запоминающаяся фигуристка за 10 лет — Медведева. Нравилась умными глазами
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Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала самую запоминающуюся фигуристку последнего десятилетия. Речь идёт о двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой.

«Спортсмен – это не только то, что тебе природа дала, тут важно, какую программу тебе поставили, как тренер тебя подготовил. Знаю кучу примеров, когда ребята потрясающе катались, но не показывали результатов на официальных соревнованиях. И, наоборот, была масса случаев: пока гиганты боролись, кто-то проскакивал.

Самая запоминающаяся фигуристка за десятилетие? Уже не раз говорила, что мне в своё время очень понравилась Медведева. Она нравилась катанием, отношением, трезвым взглядом, умными глазами и потрясающей волей», – приводит слова Родниной Sport24.

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