Алина Горбачёва — о новом сезоне: программы поставлены, цели намечены

Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 Алина Горбачёва рассказала о прошедшем сборе в Абу-Даби. Спортсменка также поделилась планами на будущий сезон-2025/2026.

«Программы поставлены, цели намечены, впереди много интересной работы. P.S. Цитата на бортике катка. Hard work beats talent when talent doesn’t work hard! (Тяжёлая работа побеждает талант, когда талант не работает усердно. – Прим. «Чемпионата»). Спасибо моим тренерам за этот мегапродуктивный сбор», – написала Горбачёва на личной странице в социальных сетях.

Отметим, что Горбачёва стала запасной в списке Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для отправки на Олимпийские игры. Она сможет заменить первого номера Аделию Петросян в случае травмы.