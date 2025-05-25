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Губерниев предложил в каждом селе открыть школу, библиотеку, музей истории имени Загитовой

Губерниев предложил в каждом селе открыть школу, библиотеку, музей истории имени Загитовой
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Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев выступил с необычным предложением. Он заявил, что в каждом селе России нужно было бы открыть школу, библиотеку и музей истории имени олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой.

«Это прекрасно, что есть деньги на Алину Загитову. Я хочу сказать, что такие школы Загитовой нужно построить в каждом регионе Российской Федерации. Если в каждом селе, в каждом населённом пункте страны будет школа Алины Загитовой, это сделает нашу жизнь значительно лучше. Вообще должна быть библиотека имени Алины Загитовой, школа техники речи Алины Загитовой, интеллектуальная школа, а также в обязательном порядке музей истории её имени. Я большой поклонник Алины. Больше школ Алины Загитовой!» — приводит слова Губерниева «ВсёПроСпорт».

Ранее появились фотографии фасада, интерьера, а также новые подробности будущей школы Загитовой, для которой всё же нашли финансирование и которую планируют построить в Казани на улице Портовой на месте стадиона «Водник».

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