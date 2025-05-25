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Тарасова — об Овечкине: Россия — его страна. Приятно и важно, что он прилетел, спасибо ему

Тарасова — об Овечкине: Россия — его страна. Приятно и важно, что он прилетел, спасибо ему
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на то, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в Россию после напряжённого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Россия – его страна, здесь он вырос, здесь он научился кататься, научился забивать. Приятно и важно, что он прилетел. Мало того что он знаменитый и очень талантливый человек, но он также человек с определёнными знаниями, которые ему давали ведущие тренеры мира. У него колоссальный опыт.

Я очень рада как дочь своего папы – великого и неповторимого Анатолия Владимировича Тарасова, что Александр в нашей стране будет помогать подрастающему поколению и делиться своим опытом со всеми, кто посвящает свою жизнь хоккею. Спасибо тебе, что ты приехал», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

В минувшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате забросил 44 шайбы и сделал 29 результативных передач. В плей-офф на его счету пять голов и результативная передача.

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