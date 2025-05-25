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Гуменник опубликовал фото с Авербухом по случаю постановки программы к ОИ-2026

Гуменник опубликовал фото с Авербухом по случаю постановки программы к ОИ-2026
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Многократный призёр чемпионатов России фигурист Пётр Гуменник на личной странице в соцсетях опубликовал фотографию с чемпионом мира и серебряным призёром Олимпиады 2002 года в танцах на льду Ильёй Авербухом по случаю постановки произвольной программы на сезон-2025/2026.

«Ставим произвольную программу», — подписал снимок Гуменник.

Фото: Личный архив Гуменника

Отметим, что Авербуху, судя по кадру, с постановкой будут помогать Елена Масленникова и танцор Андрей Ежлов.

Ранее короткую программу на новый сезон Гуменнику уже поставил заслуженный тренер России из группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. В качестве музыкальной основы была выбрана тема из фильма «Парфюмер».

Напомним, недавно Гуменник получил нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU) для участия в Олимпийских играх 2026 года в Милане. Сообщается, что он был подан первым номером. Запасной Владислав Дикиджи сможет заменить Петра в случае травмы.

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