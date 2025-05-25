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Фигурист Галлямов посетил последний матч «Зенита» в сезоне и поздравил клуб со 100-летием

Фигурист Галлямов посетил последний матч «Зенита» в сезоне и поздравил клуб со 100-летием
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Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, выложил фотографии с последнего матча санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025, где сине-бело-голубые выиграли у грозненского «Ахмата» со счётом 3:0. Фигурист также поздравил клуб с берегов Невы со 100‑летием, которое он празднует сегодня, 25 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25'     2:0 Мостовой – 45+6'     3:0 Педро – 59'    

«Победы приходят и уходят, но история остаётся навсегда!» — написал Галлямов на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Галлямова

Отметим, что на фотографии Галлямов стоит с двумя другими фигуристами — вице-чемпионом России Глебом Лутфуллиным и чемпионом мира среди юниоров Андреем Мозалёвым.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил нейтральный статус Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Они не смогут выступить на квалификационном турнире к Олимпийским играм, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане.

По итогам 30 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит» финишировал на второй строчке (66 очков) в турнирной таблице и завоевал серебряные медали чемпионата страны. Впервые в своей истории чемпионом стал «Краснодар» (67 очков).

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