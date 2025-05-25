Фигурист Галлямов посетил последний матч «Зенита» в сезоне и поздравил клуб со 100-летием

Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, выложил фотографии с последнего матча санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025, где сине-бело-голубые выиграли у грозненского «Ахмата» со счётом 3:0. Фигурист также поздравил клуб с берегов Невы со 100‑летием, которое он празднует сегодня, 25 мая.

«Победы приходят и уходят, но история остаётся навсегда!» — написал Галлямов на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Галлямова

Отметим, что на фотографии Галлямов стоит с двумя другими фигуристами — вице-чемпионом России Глебом Лутфуллиным и чемпионом мира среди юниоров Андреем Мозалёвым.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил нейтральный статус Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Они не смогут выступить на квалификационном турнире к Олимпийским играм, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане.

По итогам 30 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит» финишировал на второй строчке (66 очков) в турнирной таблице и завоевал серебряные медали чемпионата страны. Впервые в своей истории чемпионом стал «Краснодар» (67 очков).