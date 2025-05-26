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Елизавета Туктамышева сделала заявление на фоне слухов о романе с Петром Гуменником

Елизавета Туктамышева сделала заявление на фоне слухов о романе с Петром Гуменником
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Чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опровергла слухи о романтических отношениях с двукратным призёром чемпионатов России фигуристом Петром Гуменником. Ранее в СМИ была растространена информация, что Туктамышева и Гуменник встречаются.

«Друзья, в прессе появилась информация, будто у меня роман. Не спешите верить неподтверждённым слухам. Если у меня будет важная личная новость, вы узнаете её из первых уст. Спасибо за уважение и поддержку!» — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.

Елизавета Туктамышева не выступает на соревнованиях с 2023 года. Пётр Гуменник в сентябре примет участие в турнире, являющемся отборочным к Олимпиаде-2026 в Пекине (Китай).

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