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В отношении тренера Медовикова возбуждено уголовное дело — источник

В отношении тренера Медовикова возбуждено уголовное дело — источник
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Против тренера по фигурному катанию Константина Медовикова возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, следственный комитет РФ по Новосибирской области ведёт разбирательство по части 2 статьи 135 УК РФ – «Развратные действия, совершённые в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста».

Напомним, мать 12-летней Дарьи Антоновой обвинила тренера Константина Медовикова в домогательствах её дочери. Она также заявила, что тренер пытается блокировать участие фигуристки в соревнованиях.

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