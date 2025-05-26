Ежлов рассказал, с чем помогал Авербуху в постановке программы Гуменника на сезон ОИ

Российский фигурист Андрей Ежлов рассказал, с чем помогал серебряному призёру Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илье Авербуху в постановке программы для Петра Гуменника на олимпийский сезон.

«Да, я принимал участие в постановочном процессе произвольной программы Пети. Конечно же, постановщик и идейный вдохновитель – Илья Авербух. Также ему помогала Елена Станиславовна Масленникова. Меня Илья Изяславич привлёк для помощи в постановке дорожки, я помогал с техническими вопросами и с поиском разных интересных штучек: подпрыжки, зубчики, перепрыжки», – сказал Ежлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.