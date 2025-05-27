Соловьёв — о предложении Авериной: несравнимо по волнению с чемпионатом мира и Олимпиадой

Фигурист Дмитрий Соловьёв рассказал о том, как сделал предложение известной гимнастке Дине Авериной.

«В голове было много вариантов. Сделать что-то очень громкое, пафосное, красивое. Но, так как мы люди скромные и не любим ажиотажа, всё произошло дома за ужином 14 февраля. Я готовился к этому два часа. Мне казалось, что сердце остановится. Это было очень волнительно и даже несравнимо с выходом на лёд на Олимпиаде или чемпионате мира. Это особенный момент во всех смыслах жизни», – сказал Соловьёв в программе «Шоу Воли» на ТНТ.

«Я стала догадываться, что он хочет сделать предложение, но не стала говорить об этом. Подождала, когда он сам соберётся с мыслями. Минут через пять Дима сделал мне предложение, но я не ожидала и очень удивилась», – добавила Аверина.

35-летний Соловьёв — олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде и бронзовый призёр чемпионата мира — 2013 в танцах на льду. 26-летняя Аверина — 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призёр Олимпиады 2021 года в Токио.